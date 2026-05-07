Potez o kom se priča - Fransiskovo zakucavanje preko Biberovića!

Košarkaš Žalgirisa Silvan Fransisko u pobedi nad Fenerbahčeom izveo je jedno od zakucavanja sezone u Evroligi.

Fransisko je presekao napad Fenerbahčea i ukrao loptu Biberoviću, koji ga je čekao pod košem, ali je Francuz zakucao preko 15 centimetara višeg Biberovića. Žalgiris je uspeo da preokrene rezultat i na kraju savlada Fenerbahče. Trenutno je 2-1 u plej-of seriji, a naredni meč igra se takođe u Kaunasu, u petak. OMG SYLVAIN FRANCISCO! pic.twitter.com/0I3wqR1pxo