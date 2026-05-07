Đedović Handanović: Nezadovoljni smo današnjim predlogom MOL-a, ostajemo posvećeni pregovorima

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handović izjavila je nakon sastanka sa predstavnicima kompanije MOL da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je danas dobila i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu.

"Branimo i branićemo interese naše zemlje", navela je Đedović Handanović. Ministarka je dodala da nije zadovoljna predlogom koji je danas dobila, a koji se odnosi na rafineriju u Pančevu. Kako je dodala, to je veoma važno, jer je NIS strateška dominantna kompanija u naftnom sektoru. Ministarka je istakla da je interes Srbije jasan, a to je da zaštiti građane, zemlju, srpsku privredu. "Naftna industrija Srbije predstavlja i jeste kritična energetska