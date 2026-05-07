Dve pobede za Srbiju u „večnom gradu“: Kecmanović i Međedović slavili u Rimu

Miomir Kecmanović, srpski teniser, plasirao se u drugo kolo mastersa u Rimu pobedom protiv Čeha Dalibora Svrčine rezultatom 6:2, 6:3. Pobedu je upisao i Hamad Međedović koji je bio bolji od Francuza Valentina Rojea rezultatom 6:4, 6:3.

Posle pet vezanih poraza Miomir Kecmanović uspeo je da prekine crni niz i to u „večnom gradu“. Za svega sat i 25 minuta srpski teniser obezbedio je drugo kolo gde ga očekuje daleko teži zadatak jer će njegov protivnik biti Andrej Rubljov, 14. reket planete. Miomir je protiv Svrčine sve vreme delovao kao bolji igrač iako je češki teniser meč otvorio brejk loptama. Spasao ih je Kecmanović i odmah napravio brejk. Uzvratio je Svčina da bi se dogodio po još jedan