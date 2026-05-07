Dve pobede za Srbiju u „večnom gradu“: Kecmanović i Međedović slavili u Rimu

Sputnik pre 46 minuta
Dve pobede za Srbiju u „večnom gradu“: Kecmanović i Međedović slavili u Rimu

Miomir Kecmanović, srpski teniser, plasirao se u drugo kolo mastersa u Rimu pobedom protiv Čeha Dalibora Svrčine rezultatom 6:2, 6:3. Pobedu je upisao i Hamad Međedović koji je bio bolji od Francuza Valentina Rojea rezultatom 6:4, 6:3.

Posle pet vezanih poraza Miomir Kecmanović uspeo je da prekine crni niz i to u „večnom gradu“. Za svega sat i 25 minuta srpski teniser obezbedio je drugo kolo gde ga očekuje daleko teži zadatak jer će njegov protivnik biti Andrej Rubljov, 14. reket planete. Miomir je protiv Svrčine sve vreme delovao kao bolji igrač iako je češki teniser meč otvorio brejk loptama. Spasao ih je Kecmanović i odmah napravio brejk. Uzvratio je Svčina da bi se dogodio po još jedan
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Međedović u drugom kolu mastersa u Rimu

Međedović u drugom kolu mastersa u Rimu

Radio sto plus pre 36 minuta
Međedović uspešno startovao: Hamad se plasirao u drugo kolo mastersa u Rimu

Međedović uspešno startovao: Hamad se plasirao u drugo kolo mastersa u Rimu

Kurir pre 11 minuta
Hamad rutinski preskočio prvu prepreku: Uspešan dan za srpski tenis u Rimu

Hamad rutinski preskočio prvu prepreku: Uspešan dan za srpski tenis u Rimu

Euronews pre 26 minuta
Trijumfalan start Hamada u Rimu - sledeći je vunderkind

Trijumfalan start Hamada u Rimu - sledeći je vunderkind

B92 pre 46 minuta
Međedović izbacio Francuza: Sada ga čeka Đokovićev naslednik!

Međedović izbacio Francuza: Sada ga čeka Đokovićev naslednik!

Večernje novosti pre 21 minuta
Međedović pobedio Rojera i prošao u drugo kolo

Međedović pobedio Rojera i prošao u drugo kolo

Politika pre 26 minuta
Masters u Rimu: Međedović rešio Rojea, sledi Fonseka

Masters u Rimu: Međedović rešio Rojea, sledi Fonseka

RTV Novi Pazar pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisČeškaRimMiomir Kecmanovićsport

Sport, najnovije vesti »

Sledi duel sa mladom nadom svetskog tenisa: Međedović siguran na startu u Rimu

Sledi duel sa mladom nadom svetskog tenisa: Međedović siguran na startu u Rimu

Danas pre 31 minuta
MOK preporučio ukidanje zabrane Belorusiji, dok suspenzija Rusiji ostaje na snazi

MOK preporučio ukidanje zabrane Belorusiji, dok suspenzija Rusiji ostaje na snazi

Danas pre 51 minuta
Efikasna utakmica i jak otpor Cedevite: Zvezda povela u četvrtfinaloj seriji plej-ofa ABA lige

Efikasna utakmica i jak otpor Cedevite: Zvezda povela u četvrtfinaloj seriji plej-ofa ABA lige

Danas pre 1 sat
Na Marakani se otvara knjiga žalosti povodom smrti Vladimira Cvetkovića

Na Marakani se otvara knjiga žalosti povodom smrti Vladimira Cvetkovića

Danas pre 2 sata
Darko Pančev i Vladimir Jugović za Danas o Vladimiru Cvetkoviću: Bio je moderan menadžer, uvek uz igrače

Darko Pančev i Vladimir Jugović za Danas o Vladimiru Cvetkoviću: Bio je moderan menadžer, uvek uz igrače

Danas pre 3 sata