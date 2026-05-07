Emirati napali Iran? Odjeknule eksplozije u Ormuskom moreuzu, državni mediji upiru prst u UAE!

Iranski državni mediji izveštavaju o eksplozijama koje su se večeras čule u lučkom gradu Bandar Abasu i na ostrvu Kešmu u Ormuskom moreuzu.

Kako javlja novinska agencija Mizan, eksplozije u Kešmu uzrokovane su presretanjem nekoliko dronova od strane protivvazdušne odbrane. Agencija Tasnim javila je pak da su dva manja drona oborena u Bandar Abasu, te da bi iza napada na mol na Kešmu mogli stajati Ujedinjeni Arapski Emirati. Poludržavna agencija Fars izvijestila je da se čulo više eksplozija te da je uzrok "neutvrđen". Kanali na društvenim mrežama prenose svedočanstva lokalnih stanovnika koji kažu da su