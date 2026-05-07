Evo gde možete da gledate uživo TV prenose revanš mečeva polufinala Lige Evrope i Lige konferencije

Ostalo je još najmanje 90, a najviše 120 minuta da bismo saznali poslednje učesnike finala druga dva najveća evropska klupska takmičenja.

U okviru Lige Evrope, u prvom polufinalu se sastaju Aston Vila i Notingem Forest, u malom engleskom derbiju. Ekipa Nikole Milenkovića je ostvarila minimalnu prednost kod kuće, pa će imati za nijansu više oduška od ekipe iz Birmingema. Sa druge strane, Braga je još jednom pokazala koliko je ozbiljan tim. Ekipa koja je savladala u prvoj fazi Crvenu zvezdu kada je trener ekipe sa Marakane bio Vladan Milojević, pobedila je Frajburg u prvoj utakmici rezultatom 2:1