Iran odbio plan SAD! Vašingtonu poslata jasna poruka, nema otvaranja Ormuskog moreuza!

Visoki iranski zvaničnik poručio je da Iran neće dopustiti SAD da ponovno otvori Ormuski moreuz "nerealnim planom", a zatim izađe iz rata bez plaćanja odštete "za svu štetu nanesenu Iranu", prenosi iranska državna televizija Press TV.

Mohsen Rezaei, dugogodišnji savetnik pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija, govorio je o američkom predlogu od 14 tačaka koji je Vašington preko posrednika dostavio Iranu. SAD se nada da će mirovni plan postaviti temelje za memorandum o razumevanju kojim bi se ponovno otvorio strateški važan plovni put i okončao rat. Rezaei je naglasio da zadovoljavajući ishod pregovora Teherana i Vašingtona mora uključivati "opipljivu korist", a ne samo "pompozan gest" kakav,