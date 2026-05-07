Piksi se emotivnom porukom oprostio od Cveleta: Legendo, veliki Vladimire...

Dragan Stojković Piksi, peta Zvezdina zvezda i nekadašnji selektor reprezentacije Srbije, oglasio se povodom smrti čuvenog operativca crveno-belih Vladimira Cvetkovića.

Piksi, jedan od simbola kluba iz ere u kojoj je Cvetković rukovodio crveno-belima, objavio je na svom Instagram profilu potresnu poruku: - Izražavam najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima lika i dela Velikog Vladimira. Neka ti je večna slava i hvala ti na svemu, legendo – napisao je Stojković na Instagram storiju, uz fotografiju preminulog asa. Podsetimo, Vladimir Cvetković preminuo je na Đurđevdan u 84. godini života. Ostaće upamćen kao jedan