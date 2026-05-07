"Iran ne sme da dođe do nuklearnog oružja" Vadeful: Na kraju ovog sukoba mora da bude jasno...

MINISTAR spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful izjavio je danas da Berlin podržava cilj Sjedinjenih Američkih Država da se Iran spreči da dođe do nuklearnog oružja i ocenio da su dosadašnje američke akcije značajno oslabile iranske raketne kapacitete.

Foto: AP Photo/Hussein Malla Vadeful je u intervjuu za Blumberg rekao da su odnosi između Berlina i Vašingtona, uprkos nesuglasicama između predsednika SAD Donalda Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca, i dalje stabilni, ocenivši da je reč o "velikom nesporazumu" koji je izazvao trenutne tenzije. - Na kraju ovog sukoba mora da bude jasno da Iran nikada neće imati nuklearno oružje - poručio je Vadeful. On je naveo da je sa američkim državnim sekretarom Markom