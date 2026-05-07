Afera NIS : Ko je čovek koji nudi 2 milijarde evra za Naftnu industriju Srbije?

Dve milijarde evra za NIS iz privatne firme osnovane prošlog leta! Reuters otkriva neverovatnu priču: misteriozna srpska kompanija, osnovana prošlog leta, tvrdi da je Rusima ponudila čak dve milijarde evra za NIS.

Javnost sada postavlja pitanja: Ko? Kako? Zašto? Odakle? Dok građani Srbije sastavljaju kraj sa krajem zbog cene goriva i recimo kilograma paradajza koji košta 10 evra, u dubokoj pozadini naše ekonomije odvija se jedna od najčudnijih poslovnih priča poslednjih godina. Prema pisanju Reutersa, potpuno nepoznata kompanija ponudila je čak dve milijarde evra za većinski paket akcija NIS-a, kompanije koja kontroliše jedinu rafineriju nafte u Srbiji. Cela priča je noćas