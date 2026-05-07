Čovek sa dve milijarde: Poslovanje Ranka Mimovića, koji se nudi da kupi NIS

Osuđen prvostepeno na 12 godina zbog pranja novca, pa je presuda povučena, nudio da kupi hrvatsku Podravku, imao grđevinsku firmu u Sloveniji - ovo je regionalna poslovna biografija Ranka Mimovića, potencijalnog kupca Naftne industrije Srbije

Ranko Mimović, koji se sada nudi da pazari NIS za čak dve milijarde evra, nije široko poznat srpskoj javnosti, ali je zato u Hrvatskoj i Sloveniji poznat kao srpski biznismen, a mnogi mediji ga nazivaju i tajkunom. Domaći i regionalni mediji po prvi put su ga „upoznali“ kada je 2010. „Kurir“ njegovu izjavu da je došao do paketa akcija u hrvatskoj „Podravki“ opremio naslovom da će poznata hrvatska kompanija postati srpska, prenosi Nedeljnik. Kako je preneo portal