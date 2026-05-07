Napisao i tekst: Vučićevih pet tačaka za budućnost Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je u autorskom tekstu za tabloid Kurir plan za „novu fazu Srbije“, najavljujući borbu protiv bahatosti vlasti, reformu države i velike promene u energetici, obrazovanju i tehnologiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je autorski tekst u tabloidu Kurir u kojem je predstavio svoj politički i ekonomski plan za naredni period, uz poruku da Srbija mora da sprovede „hrabre i ozbiljne reforme“ i promeni način funkcionisanja države. U tekstu pod naslovom „Više neće biti ‘Znaš li ti ko sam ja?!’“, Vučić ocenjuje da vlast, uprkos ekonomskim rezultatima, nije uspela da građane zaštiti od „arogancije i osionosti vlasti“, od lokalnog do državnog