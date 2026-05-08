Zelenski "dozvolio" održavanje parade u Moskvi; Kremlj oštro odgovorio

Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje Parade povodom Dana pobede, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izdao zvanični ukaz kojim se Moskvi dozvoljava održavanje vojne parade na Crvenom trgu.

"Ne treba nam ničija dozvola. Teško svakome ko pokušava da se ruga Danu pobede i pravi tako glupe šale. To je verovatno njihov najveći problem", rekao je Peskov novinarima, prenosi TASS. Zelenski je večeras izdao zvanični predsednički ukaz kojim se Rusiji dozvoljava održavanje vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja, objavljeno je veb-sajtu ukrajinske predsedničke kancelarije. "Uzimajući u obzir brojne zahteve i iz humanitarnih razloga navedenih u pregovorima