Dejvid Atenboro: 'Preplavljen' sam čestitkama za 100. rođendan
Legendarni BBC voditelj zahvalio je obožavaocima na čestitkama u poruci povodom njegovog jubilarnog rođendana.
Ser Dejvid Atenboro je rekao da je „potpuno preplavljen“ čestitkama koje je dobio za 100. rođendan.
Iskusni televizijski voditelj i ekolog 8. maja slavi veliki jubilej, uz poseban koncert planiran uveče u Rojal Albert holu u Londonu.
„Mislio sam da ću proslaviti 100. rođendan u tišini, ali čini se da su mnogi od vas imali drugačije ideje.
„Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama, koje šalju svi, od predškolskih grupa do stanovnika domova za negu, i bezbroj pojedinaca i porodica svih godišta“, rekao je Atenboro u audio poruci.
„Prosto ne mogu da odgovorim svima vama ponaosob, ali bih svima voleo da se zahvalim najiskrenije za ljubazne poruke, i poželim onima među vama koji su isplanirali sopstvene lokalne događaje: Srećan vam bio dan“, dodao je.
Koncert u Rojal Albert holu kulminacija je čitave nedelje specijalnih događaja i emisija u čast ser Dejvida.
Atenboro je rođen 1926. godine, a u u BBC-ju od 1952.
Publici širom sveta poznat je po mnogim antologijskim emisijama o prirodnom svetu koji nas okružuje i planeti Zemlji.
Voditeljka Kirsti Jang vodiće specijalni 90-minutni koncert u čast Atenboroovog života, koji će biti emitovan na BBC Jedan i ajPlejeru 8. maja uveče.
Specijalni gosti ser Majkl Pelin, Stiv Bekšol, Liz Bonin i Kris Pekam, pojaviće se na događaju da bi se prisetili ser Dejvidovog života i zaostavštine.
„Ser Dejvidov dar svetu je bio život proveden u izuzetnom otkrivanju Zemljinih čuda za sve nas.
„Najmanje što zaslužuje je velika rođendanska proslava za 100. rođendan u Rojal Albert holu.
„Zaista sam veoma srećna, kao domaćin, što mogu da pozovem sve na ovu proslavu", rekla je Jang pred koncert.
- 'Atenboro se nikada neće penzionisati': BBC producent Majk Ganton o legendarnom prirodnjaku
- Neverovatna priča Dejvida Atenboroa: Od čuvenog susreta sa gorilama do Instagram rekordera
- Dejvid Atenboro: „Svet bi bio gore mesto bez naših priča”
Događaj jepodsećanje na neke od najupečatljivijih trenutaka tokom susreta sa divljim životinjama iz čitave karijere Dejvida Atenboroa i BBC-jeve prirodnjačke arhive.
Muzika uživo BBC-jevog Koncertnog orkestra sadržaće kompozicije povezane sa njegovim najslavnijim televizijskim serijama, među kojima su trka sa zmijama i iguanama iz Planete Zemlje Dva, i sekvenca sa orkama koje prave talase iz Zamrznute planete Dva.
Na koncetu će nasupiti i frontmen Bastilje Den Smit, koji će se pridružiti orkestru za izvođenje hita njegovog benda „Pompeii“, koji se pojavio u Planeti Zemlji Tri.
Sigur Rós će izvesti „Hoppípolla“, pesmu korišćenu u promociji Planete Zemlje i Planete Zemlje Dva, dok će drugi muzički gosti biti pevačica Siena Spiro i harfista Fransisko Iglesija.
BBC je tokom čitave nedelje specijalnim emisijama slavio stoti rođendan Dejvida Atenboroa.
Dejvid i članovi njegovog bivšeg filmskog tima su se prisetili snimanja revolucionarne serije iz 1979. godine Život na Zemlji za dokumentarac emitovan prošlog vikenda.
U međuvremenu, u skorašnjoj BBC-jevoj seriji Tajni vrt Atenboro je istraživao skrivene svetove i divlje životinje u britanskim baštama.
Mnoge njegove druge emisije takođe su postale dostupne u sklopu specijalne kolekcije na ajPlejeru.
BBC-jeva glavna službenica zadužena za sadržaje Kejt Filips rekla je da ser Dejvidov 100. rođendan predstavlja „izuzetan“ trenutak, opisavši ga „istinski izuzetnom osobom“.
Pogledajte video: Dejvid Atenboro i gorile - revolucija dokumentarnog filma
Još jedna životinja nazvana po Atenborou
Dejvid Atenboro je rođen u zapadnom Londonu 8. maja 1926. godine i bio je voditelj revolucionarnih prirodnjačkih emisija kao što su Kolekcija života, Životna iskušenja i Plava planeta.
Ima dvoje dece sa ženom Džejn, koja je umrla 1997. godine.
Njegov brat Ričard bio je Oskarom ovenčani glumac i režiser, koji je umro 2014. godine.
Prirodnjački muzej u Londonu odao je 7. maja počast Atenborou nazvavši vrstu parazitske ose po njemu.
Atenboronkulus tau potiče iz patagonijskih jezera Čilea, a uzorak je nedavno pronađen u muzejskoj kolekciji, četiri decenije pošto je sakupljen.
Druge vrste koje su ranije imenovane po Atenborou su divlji cvet, leptir, dinosaur i staklasti škamp.
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Ser Dejvid Atenboro, 'kum' tajanstvenih životinja i strašnih biljaka
- Dejvid Atenboro: Uradimo nešto odmah u borbi protiv klimatskih promena
- Dejvid Atenboro odgovorio na pismo dečaka - o dinosaurusima
(BBC News, 05.08.2026)