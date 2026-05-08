Dejvid Atenboro: ‘Preplavljen’ sam čestitkama za 100. rođendan

BBC News pre 1 sat | Stiven Mekintoš - BBC zabava

BBC/Sam Barker

Ser Dejvid Atenboro je rekao da je „potpuno preplavljen“ čestitkama koje je dobio za 100. rođendan.

Iskusni televizijski voditelj i ekolog 8. maja slavi veliki jubilej, uz poseban koncert planiran uveče u Rojal Albert holu u Londonu.

„Mislio sam da ću proslaviti 100. rođendan u tišini, ali čini se da su mnogi od vas imali drugačije ideje.

„Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama, koje šalju svi, od predškolskih grupa do stanovnika domova za negu, i bezbroj pojedinaca i porodica svih godišta“, rekao je Atenboro u audio poruci.

„Prosto ne mogu da odgovorim svima vama ponaosob, ali bih svima voleo da se zahvalim najiskrenije za ljubazne poruke, i poželim onima među vama koji su isplanirali sopstvene lokalne događaje: Srećan vam bio dan“, dodao je.

Koncert u Rojal Albert holu kulminacija je čitave nedelje specijalnih događaja i emisija u čast ser Dejvida.

Atenboro je rođen 1926. godine, a u u BBC-ju od 1952.

Publici širom sveta poznat je po mnogim antologijskim emisijama o prirodnom svetu koji nas okružuje i planeti Zemlji.

Voditeljka Kirsti Jang vodiće specijalni 90-minutni koncert u čast Atenboroovog života, koji će biti emitovan na BBC Jedan i ajPlejeru 8. maja uveče.

Specijalni gosti ser Majkl Pelin, Stiv Bekšol, Liz Bonin i Kris Pekam, pojaviće se na događaju da bi se prisetili ser Dejvidovog života i zaostavštine.

„Ser Dejvidov dar svetu je bio život proveden u izuzetnom otkrivanju Zemljinih čuda za sve nas.

„Najmanje što zaslužuje je velika rođendanska proslava za 100. rođendan u Rojal Albert holu.

„Zaista sam veoma srećna, kao domaćin, što mogu da pozovem sve na ovu proslavu", rekla je Jang pred koncert.

Događaj jepodsećanje na neke od najupečatljivijih trenutaka tokom susreta sa divljim životinjama iz čitave karijere Dejvida Atenboroa i BBC-jeve prirodnjačke arhive.

Muzika uživo BBC-jevog Koncertnog orkestra sadržaće kompozicije povezane sa njegovim najslavnijim televizijskim serijama, među kojima su trka sa zmijama i iguanama iz Planete Zemlje Dva, i sekvenca sa orkama koje prave talase iz Zamrznute planete Dva.

Na koncetu će nasupiti i frontmen Bastilje Den Smit, koji će se pridružiti orkestru za izvođenje hita njegovog benda „Pompeii“, koji se pojavio u Planeti Zemlji Tri.

Sigur Rós će izvesti „Hoppípolla“, pesmu korišćenu u promociji Planete Zemlje i Planete Zemlje Dva, dok će drugi muzički gosti biti pevačica Siena Spiro i harfista Fransisko Iglesija.

BBC Tokom godina, Atenboro je imao bezbroj susreta sa životinjama, kao što je ova iguanu u Životu sa dinosaurusima

BBC je tokom čitave nedelje specijalnim emisijama slavio stoti rođendan Dejvida Atenboroa.

Dejvid i članovi njegovog bivšeg filmskog tima su se prisetili snimanja revolucionarne serije iz 1979. godine Život na Zemlji za dokumentarac emitovan prošlog vikenda.

U međuvremenu, u skorašnjoj BBC-jevoj seriji Tajni vrt Atenboro je istraživao skrivene svetove i divlje životinje u britanskim baštama.

Mnoge njegove druge emisije takođe su postale dostupne u sklopu specijalne kolekcije na ajPlejeru.

BBC-jeva glavna službenica zadužena za sadržaje Kejt Filips rekla je da ser Dejvidov 100. rođendan predstavlja „izuzetan“ trenutak, opisavši ga „istinski izuzetnom osobom“.

Pogledajte video: Dejvid Atenboro i gorile - revolucija dokumentarnog filma

Još jedna životinja nazvana po Atenborou

Dejvid Atenboro je rođen u zapadnom Londonu 8. maja 1926. godine i bio je voditelj revolucionarnih prirodnjačkih emisija kao što su Kolekcija života, Životna iskušenja i Plava planeta.

Ima dvoje dece sa ženom Džejn, koja je umrla 1997. godine.

Njegov brat Ričard bio je Oskarom ovenčani glumac i režiser, koji je umro 2014. godine.

Prirodnjački muzej u Londonu odao je 7. maja počast Atenborou nazvavši vrstu parazitske ose po njemu.

Atenboronkulus tau potiče iz patagonijskih jezera Čilea, a uzorak je nedavno pronađen u muzejskoj kolekciji, četiri decenije pošto je sakupljen.

Druge vrste koje su ranije imenovane po Atenborou su divlji cvet, leptir, dinosaur i staklasti škamp.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.08.2026)