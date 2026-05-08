‘Ko plati kartu dva miliona, lično mu donosim hot dog i koka-kolu’: šef FIFA

Getty Images Predsednik Fifa Đani Infantino brani odluku da se odrede visoke cene ulaznica za Mundijal, koji će se održati između 11. juna i 19. jula

Đani Infantino, predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FFIFA), rekao je da će „lično donositi hot dogove i koka-kolu" svakome ko kupi najskuplju kartu za finale Mundijala koja košta dva miliona dolara.

Visoke cene karata za ovogodišnje Svetsko prvenstvo u fudbalu izazvale su brojne kritike, a Infantino se našalio da će lično služiti publiku, ako se najskuplje ulaznice prodaju po toj ceni, kako bi „iskustvo bilo sjajno".

Mnoge ulaznice za turnir koštaju više od 1.000 dolara na zvaničnom sajtu FIFA-e, a u aprilu su karte iza gola za finale u Nju Džersiju mogle da se kupe po astronomskoj ceni od 2,3 miliona dolara.

„Ako neki ljudi preprodaju neke ulaznice za finale za dva miliona, to pod jedan ne znači da karte koštaju dva miliona, a pod dva ne znači da će neko da ih kupi", tvrdi Infantino.

Čelnik svetske fudbalske organizacije neumorno brani odluku o visokim cenama ulaznica, za koje smatra da su u skladu sa kartama za druge velike sportske događaje u Americi.

„U Americi je takođe dozvoljena preprodaja, pa ulaznice mogu da se prodaju i za daleko veću cenu", rekao je Infantino 6. maja, prilikom posete Globalnoj konferenciji Insituta Milken na Beverli Hilsu.

„Zapravo, dok neki govore da su cene visoke, ulaznice i dalje završavaju u preprodaji po još višim cenama, nekada i dvostruko većim.

„Imamo i 25 odsto ulaznica za grupnu fazu koje mogu da se kupe za manje od 300 dolara", kaže Infantino.

Dodaje da su cene uporedive sa „utakmicama univerzitetskog sporta" u Americi, a „ovo je ipak Mundijal".

FIFA je promenila pravila na platformi za prodaju ulaznica za mečeve koji se igraju u kanadskom Torontu, jer u toj zemlji karte mogu da se prodaju samo po originalnoj ceni čak i u preprodaji.

Bila je to reakcija na zabranu preprodaje karata po višoj ceni, koju je uvela vlada kanadske savezne države Ontario u okviru Akta koji stavlja navijače na prvo mesto.

Na Stadionu Toronto biće odigrano šest utakmica Mundijala.

Ulaznice za utakmice na ostalih 15 stadiona širom Amerike i Meksika i dalje mogu da se kupe po višim cenama od originalne.

Ovogodišnji Mundijal biće gotovo isključivo za navijače sa debljim novčanikom, jer će ulaznice, boravak u hotelima i prevoz biti znatno skuplji tokom turnira.

BBC Sport je utvrdio da će navijači Engleske morati da potroše 6.500 funti (oko 8.850 dolara) samo za utakmice grupne faze njihove reprezentacije.

'Ni ja ne bih dao toliko para za kartu': Tramp

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da „ni on ne bi platio“ kada su ga pitali o potencijalnoj ceni ulaznice od 1.000 dolara za gledanje utakmice SAD protiv Paragvaja u njihovoj prvoj utakmici Svetskog prvenstva 2026. godine.

Takmičenje počinje 11. juna, a SAD, koje su domaćini turnira sa Kanadom i Meksikom, počinje turnir u Los Anđelesu 12. juna.

„Nisam znao tu cenu“, rekao je Tramp Njujork postu, upitan o visokoj ceni karte za utakmicu SAD - Paragvaj.

„Svakako bih voleo da budem tamo, ali da budem iskren, ni ja ne bih dao toliki novac“, dodao je.

„Ako ljudi iz Kvinsa i Bruklina i svi ljudi koji vole Donalda Trampa ne mogu da idu na utakmicu, bio bih razočaran, ali, znate, istovremeno, to je neverovatan uspeh.

„Voleo bih da ljudi koji su glasali za mene mogu da idu na utakmice“, dodao je.

(BBC News, 05.08.2026)