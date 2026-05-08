Ostavka selektora, pobuna igrača, Vaterpolo savez Srbije: ‘Političke igre’

ANNA SZILAGYI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Vaterpolisti Srbije, Nemanja Vico i Sava Ranđelović, proslavljaju zlatnu olimpijsku medalju u Parizu 2024. posle pobede nad Hrvatskom

U januaru 2026. godine, Srbija se radovala novom uspehu srpskih vaterpolista - prvoj tituli prvaka Evrope posle decenije.

U maju 2026, reprezentativni vaterpolo u Srbiji prolazi jednu od najvećih kriza - ako ne i najveću u istoriji.

Bilo je i ranije trvenja, nesporazuma, ljutnji igrača, trenera, klubova, ali nikada do sada se nije desilo da izbor novog predsednika i rukovodstva Vaterpolo saveza Srbije (VSS) za samo par dana izazove najpre ostavku selektora, a potom i pobunu gotovo svih igrača nacionalnog tima.

Iako utakmice godinama i decenijama prati tek nekoliko desetina ljudi, osim ako nije reč o nekom finalu klupskih takmičenja ili reprezentativnih turnira, vaterpolo je i dalje jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji.

Srbija je u vaterpolu višestruki svetski, olimpijski i svetski šampion, iznedrila je plejadu velikana ovog sporta, priznatih u celom svetu, ali kao i mnogi drugi sportovi nije imun na talasanja van terena (čitaj: bazena).

Samo što je stupio na dužnost novog predsednika Saveza (bio je jedini kandidat), Slobodan Soro, bivši golman nacionalnog tima, uspeo je da izazove takav potres - koji možda nije ni želeo - u trofejnom sportu, da izlaz iz trenutne pat-pozicije nije na vidiku.

Njegova izjava da zlatna medalja na Evropskom prvenstvu, čiji je Beograd bio domaćin, nije bila plod sistemskog rada u vaterpolu, već „trenutne inspiracije", izazvala je najpre ostavku selektora Uroša Stevanovića, a potom i saopštenje 11 igrača, ključnih nosilaca igre reprezentacije, koji su poručili da stupaju u svojevrsni štrajk.

„Ne igramo za reprezentaciju dok je Soro predsednik VSS", poručili su igrači koji su u poslednjih nekoliko godina Srbiji doneli zlatnu olimpijsku medalju (neki i dve) i evropsku krunu.

Šta se zapravo krije iza svih ovih tektonskih poremećaja niko nije otkrio.

Neki vaterpolo stručnjaci smatraju da je sve ovo posledica dugogodišnjeg trvenja između klubova, pre svih Novog Beograda i kragujevačkog Radničkog, u kojem je Uroš Stevanović godinama trener.

Najkonkretniji do sada je bio legendarni reprezentativac Danilo Ikodinović.

„Slobodan Soro je nebitan u celoj ovoj priči, on je samo eksponent“, rekao je Ikodinović gostujući na Televiziji Nova.

Čiji, upitala je voditeljka, uz dodatak: „Aleksandra Šapića?".

„Znate kako, sa hrabrim ljudima je lako, sa kukavicama je teško. Vi od hrabrog čoveka uvek možete da znate šta da očekujete i onda su tu otvorene karte.

„Sa kukavicama je jako teško izaći na kraj, ne samo to, ne znate šta možete da očekujete. Ne želim nikoga da pominjem.

„Soro je eksponent čoveka za kojeg ne znam na šta je spreman“, odgovorio je Ikodinović.

Denis Šefik kaže da je Soro pogrešio što je „potkačio igrače, jer oni ne smeju da se diraju".

„Logično da se brane, ne možete da uzmete svetsko, evropsko, Olimpijske igre, ako niste najbolji", kaže Šefik za N1.

Priznao je da je možda malo preterao kada je, dajući podršku igračima u ranijoj izjavi, izgovorio: „Od najtrofejnijih saveza na svetu do organizovanog kriminala za nedelju dana".

Ali je za mnoge u srpskom vaterpolu, Šefik rekao da su kukavice jer se „tresu kad čuju Šapićevo ime, za šta su sami krivi".

„Ja sam član Vaterpolo kluba Šabac, igrali smo polufinale prvenstva sa Novim Beogradom, a sudije su demonstrirale silu takvu da jedna ekipa ne može da prođe u finale.

„Veće sudijske nepravde nije bilo u istoriji vaterpola", rekao je Šefik o dramatičnom polufinalnom duelu srpskog prvenstva.

REUTERS/Ueslei Marcelino Posle Dejana Udovičića i Dejana Savića, i Uroš Stevanović je kao selektor vodio Srbiju do evropskog zlata

Generacije igrača vaterpolo reprezentacije vaspitavani su i učeni da 'prljav veš ostane u kući'.

Nije da ga nije bilo - i u klubovima i u reprezentaciji.

Jedna od najvećih mrlja u repezentaciji je tuča nekadašnjih asova, tada golmana Denisa Šefika i napadača Aleksandra Šapića, danas gradonačelnika Beograda, na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. uoči polufinala sa ekipom SAD.

Po povratku u Beograd, Šefik i Šapić su se pred novinarima i kamerama pomirili u prostorijama Vaterpolo saveza, odnosno rekli su da su se pomirili.

Bilo je i drugih primera loših i ružnih stvari u srpskom vaterpolu, pogotovo u stubu ovog sporta - Partizanu.

Ali teško da se desilo nešto slično kao što se sada dešava da 11 igrača počne pobunu protiv predsednika Saveza.

Da pospe ulje na vatru pobrinuo se - Vaterpolo savez objavljivanjem reagovanja na pismo nezadovoljnih igrača reprezentacije, nazivajući njihov potez „političkom igrom".

„Mi kao organizacija ni na jedan način ne želimo da učestvujemo u onome u šta se pretvorio jedan sasvim prirodan proces u sportskoj organizaciji poput vaterpolo saveza, a to je izbor rukovodstva koji se redovno odvija svake četiri godine i koji je protekao bez ikakvih trzavica, a pretvorio se u čist politički obračun i zloupotrebu sporta u političke svrhe", piše u saopštenju Vaterpolo saveza Srbije.

Šta su rekli dosadašnji selektor, Soro, a šta pobunjeni igrači?

U saopštenju prosleđenom medijima 4. maja, Stevanović je napisao da je ostavka nepoziva, a da je između ostalog posledica promena u Savezu.

Po preuzimanju rukovođenjaSavezom, Soro je rekao da više neće biti moguće da selektor u isto vreme vodi i klub pored državnog tima.

Čini se da je upravo to pogodilo Uroša Stevanovića koji je duže od decenije trener Radničkog iz Kragujevca.

Dva dana posle ostavke selektora, usledio je novi udarac novoizabranom predsedniku Saveza - gotovo svi igrači, olimpijski i evropski šampioni, objavili su da su odlučili da se povuku iz reprezentacije dok su na čelu VSS Soro i njegov tim ljudi.

„Novi predsednik Saveza Slobodan Soro je u više navrata kroz izjave pokušao da diskredituje i omalovaži sve naše uspehe poslednjih nekoliko godina.

„Naše zlatne medalje ni najmanje nisu bile odraz trenutne inspiracije, kao što to kaže Soro, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva i borbe", piše u zajedničkom obraćanju 11 reprezentativaca.

Svi koji su potpisani ispod zajedničkog obraćanja su kičma nacionalnog tima, glavni igrači i nosioci, pre svih kapiten Nikola Jakšić i levoruki bombarder Dušan Mandić.

U pisanoj izjavi, igrači srpske reprezentacije optužili su Sora i njegov tim ljudi u Vaterpolo klubu Novi Beograd, na čijem je čelu gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, matretirali pojedine reprezentativce, zabranjujući im da treniraju, izbacivali su ih iz kluba i nisu im dozvoljavali da igraju za nacionalni tim.

„Smatramo da su i tada svi ti postupci učinjeni kako bi se naštetilo našoj reprezentaciji, našem zajedništvu i kako bi se sprečio dalji napredak srpskog reprezentativnog vaterpola.

„Naš tim, kao najtrofenija reprezentacija Srbije, zaslužuje predsednika Saveza dostojnog svega onoga za šta smo se borili sve ove godine, nekoga ko će braniti naše interese, zalagati se za nas, vrednovati sve osvojeno i podstaći dalje osvajanje trofeja", piše u zajedničkoj izjavi igrača srpske reprezentacije.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Nikola Jakšić i Nemanja Vico proslavljaju evropsku šampionsku titulu u Beogradu januara 2026.

Kažu da su se tokom naše karijere vodi principima poštovanja, dostojanstva i fer-pleja.

„To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Soro, današnjem predsedniku Saveza, i u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima.

„Svedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspesima, ali isto tako i da u tome nije uspeo, što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cele naše nacije", piše u saopštenju igrača.

Navodeći da im je bilo teško da donesu odluku da ne igraju za nacionalni tim dok je Soro predsednik Saveza, poručili su i da je bilo „nephodno da i oni podignu glas protiv svih koji žele da diskredituju i unište teško stečene uspehe vaterpolo reprezentacije zarad ličnih interesa".

Pismo su potpisali: kapiten Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Viktor Rašović, Petar Jakšić, Radoslav Filipović, Radomir Drašović.

Pismo nisu potpisali vaterpolisti Novog Beograda: Miloš Ćuk, Milan Glušac, Nikola Lukić i Vasilije Martinović.

'Moje i Sorovo viđenje budućnosti se razlikuju': Uroš Stevanović

Stevanović je napisao da je „odluka o nepozivoj ostavci bila teška, ali i neminovna".

„Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije.

„Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Vaterpolo saveza", napisao je Stevanović u ostavci.

Naglasio je da je iz javnih nastupa Sora shvatio da su im gledišta „potpuno suprotna".

„Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku.

„Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i 'stručne analize', a vidim da idemo ka tome, željom drugih.

„Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, verujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umesto iznenadnih kritičkih osvrta", kaže Stevanović.

Dodao je da će ovo biti i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, „kao što je nekada i on zaslužio najveću čast".

Posle izbora za naslednika Viktora Jelenića na mestu predsednika VSS, Slobodan Soro je novinarima rekao da će insistirati na nekoliko stvari, a jedna od njih je da selektor ne može da vodi domaći klub.

„Može strani, to ne mogu nikome da zabranim.

„Svedoci smo svega što se dešavalo poslednjih decenija, ucenjivanja igrača, igranje, neigranje u reprezentaciji, pritisak na sudije.

„Selektor je delegirao sudije za velika takmičenja, pritisaka je bilo raznoraznih, gledali smo neka ponašanja koja su apsolutno neprihvatljiva za naš sport i to treba da se prekine.

„Previše poštujem ovaj sport, mnogo sam mu dao, znam kako sam trenirao, radio, koliko bio posvećen. A neke stvari su bile nefer i nepoštene", rekao je Soro.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Uroš Stevanović proslavlja evropsku titulu sa navijačima u Beogradskoj areni

Stevanović je trenersku karijeru započeo u Partizanu, a osam godina je bio pomoćnik u reprezentaciji, pre nego što je 2022. postao selektor.

Soro, koji je bio golman, i Stevanović su svojevremeno sarađivali u Partizanu.

Za vreme Stevanovićevog selektorskog mandata, Srbija je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu krajem januara 2026. i bila je četvrta na Svetskom prvenstvu.

„Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspesi ne bi postojali", poručio je dosadašnji selektor „delfina".

Pisanu izjavu je završio ovako: „Napominjem da se posle ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike".

'Svetska smo sila, a u Beogradu nije napravljen novi bazen skoro 50 godina'

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Vaterpolisti Srbije proslavljaju titulu prvaka Evrope u Beogradu, januar 2026.

U jednom od medijskih nastupa po izboru za predsednika VSS, Soro je izjavio da Srbija mora više da se posveti „manjim" takmičenjima u budućnosti.

„Mi smo trenutno evropski i olimpijski prvaci, ali smo osvojili samo četiri medalje u prethodnih osam godina. Ja sam na 17 takmičenja osvojio 16 medalja.

„Nekim takmičenjima ne pridajemo značaj kao nekada i mislim da to mora da se promeni.

„Zlato u Beogradu je ipak više rezultat trenutne inspiracije nego pravog kvaliteta", rekao je Soro u intervjuu Radio-televiziji Srbije.

Izneo je nekoliko tačaka programa za unapređivanje vaterpola u Srbiji.

„Mi smo i dalje svetska sila, ali su stvari sada drugačije. Savez treba da se vrati klubovima, jer su oni nosioci svega. Potrebni su jaki klubovi i jako takmičenje.

„Rad sa mladima je takođe jako bitan i osnova svakog sporta. Moramo da imamo ideju i strategiju, a jedna od mojih ideja i da dobijemo konačno trening centar.

„Koliko znam, u Beogradu od 1979. godine nije napravljen nijedan bazen", rekao je je Soro.

(BBC News, 05.08.2026)