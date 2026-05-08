Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula kampanju Na putu do nule sa nula promila

"Kampanja je usmerena na sve starosne kategorije, a poseban akcenat stavljen je na mlade vozače, koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju, predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srbije stradalo 132 lica, dok svako četvrto poginulo lice pripada populaciji mladih od 15 do 30 godina starosti", naveli su iz Agencije u saopštenju.

Istakli su da će poseban akcenat kampanje biti stavljen na razgovor sa mladima i podsećanje da "nijedna čaša alkohola nije bezazlena kada sedamo za volan".

"U okviru kampanje predstavnici Agencije posetiće 20 lokalnih samouprava i u saradnji sa ugostiteljskim objektima, neposredno razgovarati sa građanima i mladima o posledicama vožnje pod dejstvom alkohola, zakonskim odredbama, kaznenim merama i rizicima koje ovakvo ponašanje nosi", naveli su iz Agencije.

Dodali su da će posetioci biti u prilici da isprobaju "pijane naočare" koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola, kao i "refleksni simulat" koji pokazuje koliko alkohol usporava reakcije i negativno utiče na sposobnost upravljanja vozilom.

Istakli su da je rizik od nastanka saobraćajne nezgode i stradanja višestruko veći kod vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, navodeći da je 2025. godine gotovo svaki 190. vozač upravljao vozilom pod uticajem alkohola, te da se najveći broj saobraćajnih nezgoda u kojima je alkohol prisutan kao uticajni faktor događa vikendom, posebno u večernjim i noćnim satima.

"Apelujemo na sve građane da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola, ali ni u vozilo sa vozačem koji je konzumirao alkohol, podsećajući da danas postoji veliki broj bezbednih alternativa: javni prevoz, taksi usluge ili pomoć porodice i prijatelja, a da svaka odgovorna odluka može spasiti život", naveli su iz Agencije.

Pozvali su medije, društvene mreže, influensere i sve društveno odgovorne pojedince da podrže kampanju i pomognu da poruke o rizicima u saobraćaju, odgovornom ponašanju i očuvanju ljudskih života stignu do što većeg broja građana.

"Upravo kontinuirano informisanje i zajedničko delovanje institucija, medija i društva imaju važnu ulogu u promeni svesti i stvaranju bezbednijeg okruženja za sve učesnike u saobraćaju", poručili su iz Agencije.