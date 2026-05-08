Obradović (FON): Vučićev plan od pet tačaka priznanje propusta koje je SNS činio tokom 14 godina

Profesor Fakulteta organizacionih nauka (FON) Vladimir Obradović ocenio je danas da plan od pet tačaka koji je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije inovativan i da predstavlja priznanje grešaka koje je Srpska napredna stranka (SNS) činila tokom prethodnih 14 godina.

On je za list Danas kazao da Vučić govori o problemima elektroenergetskog sistema, ali zaboravlja činjenicu da je njegova vlast godinama "sistematski degradirala energetiku postavljanjem nestručnih i partijskih kadrova na ključne pozicije".

"Građani Srbije dobro pamte da su o energetici odlučivali ljudi bez ikakvih relevantnih kompetencija", naveo je Obradović.

Po njemu, kada je reč o obrazovanju, Vučić ne vidi rešenje u boljem položaju nastavnika i profesora, u većim ulaganjima u škole, nauku i mlade talente, niti u jačanju domaćih univerziteta.

"On budućnost vidi u daljoj komercijalizaciji i rasprodaji sistema koji bi trebalo da predstavlja temelj razvoja jedne države", smatra profesor.

Obradović je kritikovao i Vučićev stav prema evropskom socijalnom modelu koji štiti radnike.

"Smetaju mu evropske regulative koje štite radnike, ograničavaju prekomerni rad i daju prava sindikatima. Drugim rečima, predsednik Srbije kao problem vidi upravo ono što Evropu čini uređenim društvom – zaštitu zaposlenih, institucije i dostojanstvo rada (...) Srbija po njegovoj meri nije država jačih institucija, boljeg obrazovanja i većih prava građana, već država jeftine radne snage, slabijih prava zaposlenih i potpunog potčinjavanja društva interesima vlasti", naveo je profesor.

Kazao je da se predsednik države svakodnevno bavi temama koje nisu u njegovoj ustavnoj nadležnosti, dok Vlada Srbije postoji "samo formalno".

Vučić je u autorskom tekstu za jučerašnji Kurir saopštio plan za Srbiju u pet tačaka navodeći da je neophodno doneti "hrabre i važne odluke" koje se tiču drastičnog smanjenja broja članova Vlade i ukinuti brojne agencije, kancelarije i uprave koje su sebi svrha, a suštinskog razloga za njihovo postojanje nemaju.

Kao prioritete on je istakao i povećanje radne produktivnosti i promenu kompletnog obrazovnog sistema Srbije.

Vučić je naveo i "sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema", uključujući korišćenje nuklearne energije, i "agresivno" usvajanje znanja i njegova primena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama.