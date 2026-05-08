Policija u Nemačkoj izvela dve osobe iz banke posle uzbune da su otete, ali nije našla počinioce

Nemačka policija je danas popodne ušla u zgradu banke u malom nemačkom gradu i izvela dve osobe iz zaključanog trezora nekoliko sati pošto su policajci pozvani da reaguju na otmicu.

Policija je saopštila da je pre podne obaveštena o otmici u filijali Folksbanke u Zincigu, gradiću sa 17.000 stanovnika u dolini Rajne, blizu Koblenca.

Tada su rekli da veruju da je u banci "nekoliko počinilaca i talaca" i da je otet i vozač oklopnog kombija za prevoz novca.

Popodne je policija saopštila da su specijalne snage ušle u banku i iz zaključanog trezora oslobodile dve nepovređene osobe, ali da nisu našle otmičare.

Rekli su da su "počinilac ili počinioci izgleda odmah otišli ​​pošto su zaključali dve osobe u trezor, ali nije jasno kako se to dogodilo".

Policija nije navela da li su počinioci odneli novac ili vredne stvari.

(Beta, 08.05.2026)