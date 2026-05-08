Policije opkolila banku u Nemačkoj zbog navodnog držanja talaca

Policija je danas okolila zgradu jedne banke na zapadu Nemačke, gde je zarobljen vozač koji je prevozio novac, saopštile su vlasti.

Regionalna policija tvrdi da je pre podne obaveštena o incidentu u filijali Folksbanke u Zincigu, malom gradu na obali reke Rajne.

Policija smatra da je u banci nekoliko napadača i njihovih talaca, među kojima vozač oklopljenog kombija za prevoz novca, a u objavi na društvenim mrežama je navela da "situacija stoji".

U saopštenju policije dodaje se da nema opasnosti po ljude van mesta zločina.