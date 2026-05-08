Policije opkolila banku u Nemačkoj zbog navodnog držanja talaca

Beta pre 1 sat

Policija je danas okolila zgradu jedne banke na zapadu Nemačke, gde je zarobljen vozač koji je prevozio novac, saopštile su vlasti.

Regionalna policija tvrdi da je pre podne obaveštena o incidentu u filijali Folksbanke u Zincigu, malom gradu na obali reke Rajne. 

Policija smatra da je u banci nekoliko napadača i njihovih talaca, među kojima vozač oklopljenog kombija za prevoz novca, a u objavi na društvenim mrežama je navela da "situacija stoji".

U saopštenju policije dodaje se da nema opasnosti po ljude van mesta zločina.

(Beta, 08.05.2026)

