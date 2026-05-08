Srbija i SPC potpisale Memorandum o Univerzitetu Sveti Sava

Memorandum o razumevanju Srbije i Srpske pravoslavne crkve (SPC) i saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava potpisan je u zgradi Patrijaršije u Beogradu.

Dokument su potpisali premijer Đuro Macut i patrijarh Porfirije koji je ocenio da osnivanje Univerziteta Sveti Sava "ne predstavlja presedan već prirodno uključivanje u široko prihvaćenu evropsku i svetsku akademsku tradiciju".

"Svesni značaja trenutka za budućnost srpskog obrazovanja i kulture, uvereni smo da nastavljamo istorijski utemeljen prosvetni put srpskog naroda, crkve i države. Ovo je pokušaj da uz oslanjanje na tradiciju naše crkve, naroda i države a uključujući se u najsavremenije standarde obrazovanja i nauke, započnemo jedno delo za koje verujemo da uz Božju pomoć može doneti dobro čitavom narodu i našoj državi", kazao je Porfirije.

On je kazao da osnivanje Univerziteta Sveti Sava "nije upereno ni protiv koga" već da iskazuje "brigu za javno i opšte dobro".

"Obrazovanje i prosvetu, odnosno prosvećivanje ne razumemo samo kao proces sticanja određenih znanja već i kao razvijanje vrline", naveo je Porfirije.

Dodao je da univerziteti i visokoškolske ustanove koje osnivaju hrišćanske crkve "nisu nikakva novost" u evropskom i svetskom obrazovnom prostoru i da širom sveta ima više od 600 rimokatoličkih univerziteta.

"Oni predstavljaju jedan od njegovih najstarijih i najznačajnijih oblika. Mnogi od najuglednijih univerziteta u Evropi nastali su u okviru crkve ili uz njenu neposrednu podršku", kazao je patrijarh SPC.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će se na Univerzitetu Sveti Sava školovati budući sveštenici u skladu sa najvišim standardima i da će SPC imati finansijsku i "svaku drugu vrstu pomoći" države prilikom osnivanja te visokoškolske ustanove.

"U vremenima kada smo gubili državnu, nismo izgubili sebe, jer smo imali crkvu i njenu školu. Na ovom univerzitetu će mladi moći da steknu izuzetno obrazovanje i baštine patriotizam. Verujem da je ovo ogroman korak napred u pristupu obrazovanju budućih generacija", kazao je Vučić.

Po njegovim rečima, potpisani memorandum predstavlja obnovu vekovnog saveza crkve i države.

Vučić je ocenio da prosveta u Srbiji nikada nije bila odvojena od vere i da tu tradiciju treba održati.

(Beta, 08.05.2026)