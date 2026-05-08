SZO: Hantavirus na 'MV Hondius' nizak rizik za javno zdravlje

Beta pre 2 sata

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejezus izjavio je povodom osam slučaja zaraze hantavirusom na kruzeru "MV Hondius" da SZO to ocenjuje kao nizak rizik za javno zdravlje, saopštila je ta organizacija.

"Iako se radi o ozbiljnom incidentu, SZO ocenjuje rizik za javno zdravlje kao nizak", rekao je Tedros na brifingu za medije o klasteru slučajeva hantavirusa vezano za taj kruzer, navodi se u saopštenju.

Tedros je rekao da je, s obzirom na period inkubacije koji može biti do šest nedelja, moguće da će biti prijavljeno još slučajeva zaraze.

Do sada je prijavljeno osam slučajeva zaraze hantavirusa, uključujući tri smrtna slučaja. Od tih osam slučajeva, pet je potvrđeno laboratorijskim testiranjem da se radi o hantavirusu.

Radi se o vrsti hantavirusa zvanom Andes virus, jedinim za koji se zna da može da ima ograničen prenos između ljudi, vezano za bliski i produžen kontakt, navodi se u saopštenju.

SZO koordiniše blisko sa više zemalja u okviru Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR), propisa koji definišu prava i obaveze zemalja i SZO u odgovoru na događaje vezane za javno zdravlje.

Ovaj događaj pokazuje zašto ti propisi postoje, i ukazuje na značaj globalne saradnje i solidarnosti u odgovoru na zdravstvene pretnje koje ne znaju za granice, navodi se u saopštenju.

Hantavirus je retka bolest koju prenose glodari i koja se obično širi kada ljudi udišu kontaminirane ostatke glodarskog izmeta.

Brod "MV Hondius" je obolele poslao preko Zelenortskih Ostrva kod zapadne Afrike, i pre dva dana otplovio za španska Kanarska ostrva.

(Beta, 08.05.2026)

