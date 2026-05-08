Tramp proglasio počev od sutra trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije

Rusija, koja je ranije najavila to primirje, potvrdila je večeras trodnevno primirje počev od sutra, kao i razmenu zatvorenika sa Ukrajinu.

"Nadajmo se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata", napisao je Donald Tramp na svojoj platformi Truth Social, precizirajući da će primirje uključivati "razmenu po 1.000 zatvorenika iz svake zemlje".