Tramp proglasio počev od sutra trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije
Beta pre 43 minuta
Američki predsednik Donald Tramp (Trump) proglasio je večeras trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje će sutra stupiti na snagu.
Rusija, koja je ranije najavila to primirje, potvrdila je večeras trodnevno primirje počev od sutra, kao i razmenu zatvorenika sa Ukrajinu.
"Nadajmo se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata", napisao je Donald Tramp na svojoj platformi Truth Social, precizirajući da će primirje uključivati "razmenu po 1.000 zatvorenika iz svake zemlje".
(Beta, 08.05.2026)