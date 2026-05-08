Od Deliblatske peščare do španskih dina: Evropske pustinje koje izgledaju kao da je u pitanju druga planeta, a uopšte nisu toliko daleko

Evropa ima više područja koja izgledaju kao prave pustinje, iako se to retko povezuje sa ovim kontinentom U Rumuniji, Srbiji, Poljskoj i Ukrajini postoje peščani predeli koji su često nastali kombinacijom prirodnih i ljudskih faktora Kada se pomene pustinja, većina ljudi pomisli na Saharu, Bliski istok ili sušne delove Afrike i Amerike.

Evropa se retko povezuje sa takvim pejzažima, iako na kontinentu postoje područja koja izgledaju gotovo kao prave pustinje. Pustinjom se smatra sušni ekosistem koji prima manje od 250 milimetara padavina godišnje. Zbog nedostatka vlage i velikih temperaturnih razlika, vegetacija je oskudna, a život prilagođen ekstremnim uslovima. U španskoj Andaluziji nalazi se pustinja Tabernas, jedina prava pustinja u kontinentalnoj Evropi po klimatskoj definiciji. Leti