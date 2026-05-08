Pronađena devojčica (5) Kraj drame u Novom Sadu: U akciju bili uključeni i građani i vaspitačica, a evo gde je bilo dete

Devojčica je bila kod drugarice tokom vremena kada je bila nestala.

Poslednji put je viđena na Bulevaru oslobođenja sa majkom, a zatim je krenula kući. Devojčica (5), poreklom sa Kube, koja je nestala danas u Novom Sadu, pronađena je, saznaje "Blic". Ona je, kako saznajemo, bila kod drugarice i sama se vratila kući. Podsetimo, devojčica je nestala na Bulevaru oslobođenja dok je bila sa svojom mamom, a zatim je krenula ka svojoj kući. U potragu su bili uključili brojni građani i vaspitačica iz vrtića u koji ide devojčica. Takođe,