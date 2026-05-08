Stjuardesa koja je imala kontakt sa preminulom putnicom testirana na hantavirus, sada su stigli rezultati

Ona je bila u kontaktu sa putnicom iz Holandije koja je preminula od posledica hantavirusa u Južnoj Africi Zbog blagih simptoma, stjuardesa je bila u izolaciji ali je puštena kući nakon negativnih rezultata testa Stjuardesa holandske avio-kompanije KLM, koja je bila hospitalizovana zbog sumnje na zarazu hantavirusom nakon kontakta sa putnicom preminulom u Južnoj Africi, testirana je na prisustvo tog virusa u organizmu i rezultati su negativni, potvrdila je danas