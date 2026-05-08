Za izbore 7. juna na KiM prijavile se 22 stranke, od kojih tri srpske, i tri koalicije

Vanredni izbori su zakazani za 7. jun Biće održani jer Skupština nije izabrala predsednika u ustavnom roku Rok za prijavu partija i koalicija za učešće na vanrednim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna istekao je u ponoć, a za izbore su se prijavile 22 stranke, među kojima tri srpske, kao i tri koalicije.

Od srpskih stranka na izborima će učestvovati najveća srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista, zatim partija Za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), prijave za samostalno učešće podneli su i Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska partija, Kosovska partija "Nevi Roma". Za samostalno učešće na izborima prijavili su se i Aškalijska