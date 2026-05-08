Solarne elektrane firmama donose milionske uštede – Peštan, Metalac i NIS šire kapacitete

U Srbiji ima više od 1.800 kupaca-proizvođača struje koji nisu domaćinstva ili stambene zajednice.

To su često firme, uključujući velike kompanije poput japanskog Toyo Tyresa, nemačkog Henkela i Naftne industrije Srbije. U takvoj konkurenciji, prva po instalisanim kapacitetima je kompanija za proizvode od polimera Peštan iz Aranđelovca koja na taj način pokriva 20 odsto godišnje potrošnje struje i ostvaruje uštedu koja se procenjuje na više od četiri miliona evra. U Srbiji sve više kompanija uvodi alternativne izvore energije kako bi smanjile emisije