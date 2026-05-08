Britanija osudila dvojicu svojih državljana za špijunažu u korist Kine

Oficir britanske granične službe i trgovinski službenik iz Hong Konga koji živi u Londonu proglašeni su krivim za špijunažu u korist Kine i nadzor kineskih disidenata, piše danas britanski list Gardijan.

Gardijan navodi da je ovo prva takva presuda u britanskoj istoriji. Či Lung Vai i Čung Biu Juen proglašeni su krivim u Centralnom krivičnom sudu u Londonu, za pomaganje stranoj obaveštajnoj službi. Vai, koji je radio za graničnu službu na aerodromu Hitrou i kao dobrovoljac radio za posebnu policijsku službu u Londonu, proglašen je krivim i za zloupotrebu javne funkcije neovlašćenim pretragama baza podataka Ministarstva unutrašnjih poslova. Juen je bio optužen da