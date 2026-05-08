„Hvala na svemu legendo“: Piksi se oprostio od Vladimira Cvetkovića

Proslavljeni košarkaš i reprezentativac Jugoslavije, kao i sportski funkcioner, Vladimir Cvetković preminuo je u sredu, 6. maja u 85. godini života.

Cvetković je od 1983. do 2001. godine obavljao funkciju generalnog sekretara FK Crvena zvezda. U pomenutom periodu je u saradnji sa Draganom Džajićem bio jedan od ključnih ljudi u stvaranju tima koji je ispisao najslavnije stranice istorije kluba. Jedan od asova Zvezde u eri Džajić-Cvetković je i Dragan Stojković Piksi, bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije. – Izražavam najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima lika i dela Velikog