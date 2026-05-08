Međusobne optužbe za kršenje primirja: Rusija oborila 264 ukrajinska drona, više od 140 ruskih napada na kijevske položaje na frontu

Ukrajina i Rusija danas su iznele međusobne optužbe za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila povodom proslave pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Ministarstvo obrane Rusije saopštilo je da su 264 ukrajinska drona oborena u ranim jutarnjim satima, uprkos tome što je Moskva proglasila prekid vatre tokom 8. i 9. maja. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao da je ruska prestonica bila meta napada, a prema navodima ruskih medija, dronovima je napadnut i uralski region Perm. Rusija je upozorila da će svaki pokušaj Ukrajine da poremeti proslavu Dana pobede dovesti do masovnog raketnog napada na Kijev, zbog