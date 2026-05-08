MOK preporučio ukidanje zabrane Belorusiji, dok suspenzija Rusiji ostaje na snazi

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) preporučio je međunarodnim sportskim federacijama i organizatorima takmičenja da ukinu zabranu nastupa sportistima i ekipama iz Belorusije pod nacionalnom zastavom, dok sankcije prema Rusiji ostaju na snazi, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Belorusija i Rusija suspendovane su iz olimpijskog pokreta nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, a od 2023. sportistima iz obe zemlje dozvoljeno je da nastupaju samo kao neutralni takmičari. MOK je saopštio da „učešće sportista u međunarodnim takmičenjima ne bi trebalo da bude ograničeno postupcima njihovih vlada, uključujući umešanost u rat ili sukob“. U obrazloženju odluke navedeno je da su sportisti sa beloruskim pasošem od 2023. godine učestvovali na