Poznati sportisti odgovorili na poziv vaterpolista: Sve više legendi i osvajača medalja uz 11 reprezentativaca

Čak 11 vaterpolo reprezentativaca Srbije objavilo je da neće igrati za nacionalni tim dok je na čelu VSS Slobodan Soro sa njegovim ljudima i pozvali su na reakciju ostalih sportista.

Pozvali su poznate sunarodnike da se uključe i stigao je odgovor. Javili su se Vladimir Štimac, rukometašice Andrea Lekić i Dragana Cvijić, košarkašica Jovana Nogić, rukometaš Lazar Kukić, plivačica Anja Crevar, fudbaler Petar Škuletić, bokserka Nina Radovanović, strelac Damir Mikec, atltičar Mihail Dudaš bili su neki od onih koji su komentarisali. Објава коју дели Nikola Jaksic (@njaksic) Objavu su lajkovali Bogdan Bogdanović, Milica Mandić, Sonja Vasić, Marko