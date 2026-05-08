Saša Obradović emotivan posle meča: „Cvetković je deset godina čuvao Zvezdinu opremu i čekao da bude sahranjen u njoj“…

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na domaćem parketu Cedevitu u prvoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige – 101:92.

Viđen je uzbudljiv meč i dobro ofanzivno veče obe ekipe, a duel je protekao i u znaku sećanja na Vladimira Cvetkovića, legendarnog košakaša crveno-belih, kao i funkcionera FK Crvena zvezda, koji je preminuo u sredu u 85. godini života. – Pobedu posvećujem velikom Vladimiru Cvetkoviću, Izjavio bih saučešće familiji, ali i sebe smatram tom familijom. Ceo život od kadetskih dana u Zvezdi, do dana današnjeg, sve vete emocija su prošle kroz tu kuću. Do groba sam