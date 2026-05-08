(Foto) Izašle prve fotografije talačke krize u nemačkoj banci Ulica zatvorena, blindirano vozilo se jutros parkiralo ispred filijale

Objavljene su prve fotorgafije i snimci talačke krize koja se trenutno odigrava u nemačkom gradu Zincig u Volksbanci

Kako je potvrdila policija, operacija traje od 9 časova ujutru. Na terenu su raspoređene jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice, dok područje iz vazduha nadgledaju helikopteri. Uži centar grada je u potpunosti blokiran, prenosi Bild. Incident je počeo jutros kada se blindirano vozilo za prevoz novca zaustavilo ispred banke. Prema pisanju lista "Bild", u trenutku kada je jedan od radnika obezbeđenja izašao iz vozila kako bi ušao u zgradu, presreo