Potpisan memorandum o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava; Vučić: Ogroman korak u pristupu obrazovanja; Patrijarh: Nastavak prosvetnog puta

BEOGRAD: U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Beogradu danas je potpisan Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske Pravoslavne Crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog Univerziteta Sveti Sava, a potpisivanju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Memorandum su potpisali patrijarh srpski Porfirije i premijer Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut. Potpisivanju je prisustvovao i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Vlada Srbije usvojila je početkom aprila tekst Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava, imajući u vidu potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja,