Mislio je da ide na odmor: Doktor završio usred borbe s hantavirusom na kruzeru

Doktor Stiven Kornfild ukrcao se prošlog meseca na brod "MV Hondius" na krajnjem jugu Argentine očekujući avanturu života — istraživanje ogromnih ledenih prostranstava i udaljenih ostrva, kao i bliske susrete sa divljim životinjama poput kitova, delfina i pingvina.

Međutim, nekoliko nedelja nakon početka svog putovanja preko Atlantskog okeana, lekar iz Oregona brzo je reagovao i počeo da pruža pomoć putnicima nakon što je na brodu izbila smrtonosna epidemija hantavirusa, zbog koje se razboleo i brodski lekar. "Nekako sam se našao u ulozi brodskog doktora", rekao je Stiven Kornfild za CNN sa broda pogođenog virusom, koji se trenutno kreće ka Tenerifima na Kanarskim ostrvima, španskom arhipelagu uz jugozapadnu obalu Maroka.