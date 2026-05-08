Brnabić sazvala sednicu Skupštine za 12. maj

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2026. godini, za utorak, 12. maj, sa početkom u 10h, saopšteno je.

Za ovu sednicu, kako se navodi, predložen je sledeći dnevni red: Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, koji je podneo narodni poslanik Miroslav Petrašinović; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo narodni poslanik Miroslav Petrašinović; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo narodni poslanik Miroslav Petrašinović i Predlog zakona o izmenama i dopuni