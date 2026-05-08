Opsadno stanje u Nemačkoj: Naoružani otmičari uzeli taoce u banci pa nestali

Opsada banke završena je bez povređenih, ali su osumnjičeni uspeli da pobegnu pre nego što su specijalne jedinice upale u objekat.

Prema navodima policije, dva taoca pronađena su zaključana u prostoriji trezora i oslobođena su nepovređena. Incident se dogodio u petak ujutru oko 9 časova po lokalnom vremenu, kada je jedan muškarac prišao zaposlenom ispred banke, zapretio mu i naterao ga da uđe u zgradu. Među taocima se nalazio i vozač vozila za transport novca. Policija je odmah blokirala centar grada, dok su na teren upućene specijalne jedinice i veliki broj pripadnika bezbednosnih službi.