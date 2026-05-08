Vaterpolo savez Srbije: Među potpisnicima pisma četiri aktuelna i sedam bivših reprezentativaca

Vaterpolo savez Srbije saopštio je da javnost ima pravo na tačne i precizne informacije, zbog čega će pismo jedanaestorice igrača objaviti u celosti, ali je naveo da među potpisnicima nisu svi aktuelni reprezentativci.

-Nije u pitanju jedanaest aktuelnih reprezentativaca, već četiri aktuelna i sedam bivših.- navodi se u saopštenju. Savez ističe da sedmorica potpisnika nisu bila pozvana za poslednje takmičenje reprezentacije Srbije, kvalifikacije za Svetski kup, kada je selektor bio Uroš Stevanović. Reč je o igračima Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Radoslav Filipović, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović i Viktor Rašović. -Da li nisu bili pozvani zbog godina, forme,