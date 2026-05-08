Arakči: SAD se odlučuju za vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe rešenje

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da se Vašington odlučuje za "nepromišljenu vojnu avanturu" svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rešenje.

"Da li je to gruba taktika pritiska? Ili je rezultat 'spojlera' koji je još jednom nasamario predsednika SAD da upadne u još jednu nevolju", rekao je Arakči u objavi na društvenoj mreži Iks. Prema njegovoj oceni, ishod je isti, bez obzira na uzroke. "Iranci se nikada ne povijaju pod pritiskom, a diplomatija je uvek žrtva. Takođe, CIA greši. Naši raketni inventar i kapacitet lansirnih sistema nisu na 75 odsto u poređenju sa 28.