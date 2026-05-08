Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mogući pljuskovi sa grmljavinom

Vreme će u Srbiji danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a najviša temperatura biće od 21 do 26 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Pre podne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće vetar slab, promenljiv. Prema prognozi RHMZ, narednih dana zadržaće se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna