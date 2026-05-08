Još bez dogovora o NIS-u: Srbija od MOL-a traži garancije za rad rafinerije i urednu snabdevenost tržišta derivatima (VIDEO)…

Pregovori o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i dalje su otvoreni, jer između Srbije i MOL-a postoji više nerešenih spornih tačaka. Kako ističu zvaničnici neslaganja se pre svega odnose na budući rad rafinerije u Pančevu, nivo prerade nafte i obaveze snabdevanja domaćeg tržišta. Dodatnu neizvesnost unosi rok za okončanje pregovora američkog OFAC-a koji ubrzavaju proces odlučivanja. Iako se obe strane i dalje nadaju kompromisu, još nema usaglašenog rešenja koje bi omogućilo završetak pregovora.

Foto: Srđan Ilić Samo nekoliko dana nakon optimističnih najava državnog vrha da je dogovor sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u na dohvat ruke, pregovori su zapeli. Iako zvaničnici i dalje poručuju da bi posao mogao da bude zaključen već naredne nedelje, iz vrha države sada stiže priznanje da je za stolom ostalo još „četiri do pet spornih tačaka“. “Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rešenja koja su za Srbiju neprihvatljiva.