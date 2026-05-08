Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu za špijunažu protiv policijskog poručnika u korist BIA

Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je danas da je podiglo optužnicu protiv policijskog poručnika B.J. zbog špijunaže u korist srpske Bezbednosno-informativne agencije Srbije (BIA).

Foto: Insajder/ Stefan Goranović B.J. je, po navodima optužnice, od neutvrđenog datuma do 17. jula 2025. godine "kontinuirano i sa umišljajem prikupljao i dostavljao službenicima BIA poverljiva zvanična dokumenta koja se odnose na nacionalnu bezbednost i ustavni poredak Kosova". "Radnje optuženog su ozbiljno ugrozile nacionalnu bezbednost, ustavni poredak i institucionalno funkcionisanje Republike Kosovo", stoji u optužnici. B.J. je optužen i za neovlašćeno