U ponedeljak Kolegijum Skupštine Srbije, pred sednicu o izmenama izbornih zakona

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je za ponedeljak, 11. maj Kolegijum Narodne skupštine, na čijem će dnevnom redu biti konsultacije u vezi sa radom sednice Skupštine koja je zakazana za 12. maj.

Skupština Srbije Foto: Srđan Ilić Kolegijum će biti održan 11. maja u 11 časova, saopšteno je iz Skupštine Srbije. Treća sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije biće održana 12. maja sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće izmene četiri izborna zakona koje je podneo narodni poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Petrašinović je podneo Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i