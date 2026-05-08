Uhapšen državljanin Kine zbog sumnje da je oštetio budžet Srbije za 154 miliona dinara

Leskovačka policija uhapsila je državljanina Kine K. S. (43) sa prebivalištem u Leskovcu, zbog sumnje da je prodavajući robu preko interneta bez plaćanja poreza, oštetio budžet Srbije za oko 154 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Sumnja se da je on, od 1. januara 2023. do 18. marta 2025. godine, kao fizičko lice, prodavao raznu robu putem interneta i ostvario promet od skoro 347 miliona dinara, izbegavši da plati porez na prihode od neregistrovane delatnosti i da izvrši obračun i plaćanje PDV. Na taj način K. S. je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za 154 miliona dinara. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.