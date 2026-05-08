Uhapšen državljanin Kine zbog sumnje da je oštetio budžet Srbije za 154 miliona dinara

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Leskovačka policija uhapsila je državljanina Kine K. S. (43) sa prebivalištem u Leskovcu, zbog sumnje da je prodavajući robu preko interneta bez plaćanja poreza, oštetio budžet Srbije za oko 154 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Hapšenje, policija / Foto: Insajder Sumnja se da je on, od 1. januara 2023. do 18. marta 2025. godine, kao fizičko lice, prodavao raznu robu putem interneta i ostvario promet od skoro 347 miliona dinara, izbegavši da plati porez na prihode od neregistrovane delatnosti i da izvrši obračun i plaćanje PDV. Na taj način K. S. je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za 154 miliona dinara. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.
