Zelenski potvrdio napad ukrajinskih snaga na naftno postrojenje u Rusiji

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinske snage izvele napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 kilometara od granice sa Ukrajinom.

"Napadnut je objekat naftnog sektora koji je bio od velikog značaja za finansiranje ruskog rata. Zahvaljujem Oružanim snagama Ukrajine i našoj vojnoj obaveštajnoj službi na ovom iskazu pravde", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks. Prema njegovim rečima, ukrajinske dugoročne sankcije su nastavljene kao odgovor na ruske napade na njihove gradove i sela. "Rusija mora da izabere istinski mir, a samo snažan pritisak će