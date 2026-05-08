Državljanin Kine uhapšen u Leskovcu zbog milionske utaje poreza

Zbog sumnje da je “na crno” prodavao raznu robu preko interneta i tako oštetio budžet Srbije za preko 154 miliona dinara, uhapšen je 43-godišnji državljanin Kine u Leskovcu, kažu iz policije.

Kako navode, K. S. se tereti za krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost. U nastavku akcije na suzbijanju sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Leskovcu, u saradnji sa Poreskom policijom, Odsek Leskovac, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u