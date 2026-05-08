Delovi Vračara danas bez vode: Radovi će trajati od jutra do kasnog popodneva

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" obavestilo je potrošače da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar danas doći do privremenih prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima ove opštine.

Kako se navodi u saopštenju, u periodu od 8.30 do 18.00 časova bez vode će ostati potrošači u delu Nebojšine ulice, od Krusedolske do Rankeove ulice, dok će u terminu od 9.00 do 18.00 časova bez vode biti i potrošači u Ulici Nikolaja Krasnova, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda. Iz ovog preduzeća su saopštili i da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne, uz apel građanima da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za