Drama koja je potresla sve! Sin Dragana Šakote završio u komi posle jezive povrede, kakav je pakao prošao! Ove reči lekara sve govore...

Srpski košarkaški trener Dragan Šakota, šef struke atinskog AEK-a, izabran je za najboljeg stručnjaka FIBA Lige šampiona u tekućoj sezoni.

Kako je saopštila FIBA, Šakota (73) je dobio nagradu jer je ove sezone predvodio AEK do plasmana u finale Fajnal fora gde će u subotu igrati protiv litvanskog Ritasa za pehar. AEK je pod vođstvom Šakote ostvario učinak 13-2 u FIBA Ligi šampiona ove sezone i zasluženo stigao do finala i šanse da drugi put osvoji pehar u tom takmičenju, a prethodno je slavio 2018. godine, takođe pod vođstvom srpskog stručnjaka. Podsećanja radi, Šakota je svoju dugu karijeru započeo u