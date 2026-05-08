Napadnut kineski tanker kod Ormuza, prvi put od početka rata! Ameri gađali iranske luke, grmi iznad Teherana, Tramp poručuje: "Oni su ludaci"

Od najnovijeg Hronološki Institut za izučavanje rata (ISW) objavio je mapu i analizu sinoćnjih američkih vazdušnih udara na ciljeve u južnom Iranu, koji su usledili kao direktan odgovor na pokušaj iranskog napada na američke razarače u Ormuskom moreuzu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su njihove snage "eliminisale dolazeće pretnje" i pogodile iranske vojne objekte odgovorne za napade. Prema zvaničnom izveštaju, iranske snage ispalile su više projektila, lansirale dronove i poslale brze jurišne čamce na američke razarače USS Trakstan, USS Rafael Peralta i USS Mejson dok su prolazili kroz moreuz. CENTCOM je naglasio da nijedan iranski projektil nije pogodio američke brodove, nakon čega je